Vidal pode ficar livre para tomar 'cafezinho' com Marcos Braz em janeiro - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 02/12/2021 19:38

Com a demissão do agora ex-técnico Renato Gaúcho, o Flamengo está com a vaga aberta para o comando da equipe em 2022. Jorge Jesus, Marcelo Gallardo e outros nomes do cenário internacional surgem como possibilidades aos dirigentes rubro-negros. Nesta quinta-feira, a apresentadora do "Jogo aberto", da Band, Renata Fan, deixou um pitaco que vai além do escolhido.



"O Flamengo conversou com vários treinadores, não de ponta, mas europeus, quando contratou o Domènec Torrent e não deu certo nos padrões do Jorge Jesus. Quando a gente olha o Dome, o Rogério Ceni e o Renato Gaúcho e compara ao Jesus é injusto", iniciou ela, que avalia uma impaciência com os comandantes.



"Como fez o Palmeiras (com Abel Ferreira), acho que o Flamengo precisa de muita cautela e muita calma nesta escolha. Tá na hora de parar de trocar de treinador. O Flamengo tem um elenco excepcional, condições boas e uma torcida magistral. É escolher o nome certo, dar tempo e bancar", disparou ela.



No período da gestão do atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já são cinco treinadores desde 2019. Uma média de um técnico a cada sete meses. Abel Braga, Jorge Jesus, Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho lideraram o elenco de Gabigol e companhia.

No último dia 27 de novembro, o clube perdeu a final da Libertadores 2021 para o Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, a equipe já garantiu sua presença no topo e busca o título - que pode ser do Atlético-MG. O próximo jogo do Flamengo será nesta sexta-feira, contra o Sport, pelo Brasileirão.