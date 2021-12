Everton ribeiro - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/12/2021 16:21

Rio - Everton Ribeiro é um dos principais jogadores do elenco do Flamengo desde 2017, no entanto, a temporada de 2021 pode ter sido a última completa do atleta pelo Rubro-Negro. De acordo com o canal "Paparazzo Rubro-Negro", o clube carioca tem interesse na transferência do jogador.

Everton Ribeiro, de 32 anos, não fez grande temporada pelo Flamengo. Na última semana, Marcos Braz deu uma entrevista ao portal "globoesporte.com" e revelou ter recusado uma proposta de R$ 50 milhões pelo titular do clube carioca.

Um dos motivos que pode atrapalhar a transferência do atleta é o fato de Everton Ribeiro estar sendo convocado pela seleção brasileira. De olho na Copa de 2022, o apoiador não deverá ter interesse em deixar o clube carioca para mercados menos atraentes. O meia já foi ventilado em clubes do Oriente Médio, o que poderia ser ruim para as suas pretensões.

No Flamengo desde 2017, Everton Ribeiro conquistou dois títulos brasileiros, uma Libertadores e três títulos do Campeonato Carioca. O jogador entrou em campo em 265 partidas e marcou 35 gols