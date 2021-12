Matheus Gonçalves comemorando gol com a camisa do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 02/12/2021 15:44

Rio - Uma das maiores promessas das categorias de base do Flamengo, o meia Matheus Gonçalves assinou nesta quinta-feira (2) um novo contrato com o clube. O tempo de duração não foi alterado e continua até 2024, mas a multa rescisória subiu para 100 milhões de euros (R$ 638 milhões) para proteger o Rubro-Negro do interesse de equipes europeias como Ajax e Real Madrid. A informação é do canal 'Flazoeiro'.

O meia-atacante de 16 anos é um dos destaques de uma das gerações mais promissoras das categorias de base do Flamengo, a de nascidos em 2004 e 2005, atual sub-17. Outros grandes nomes da equipe também renovaram contrato recentemente com multa do mesmo valor, como Victor Hugo, Petterson e Matheus França.

Mesmo jogando com atletas mais velhos, Matheus Gonçalves se destacou nas campanhas da Copa do Brasil Sub-17 e do Campeonato Brasileiro-17 nesta temporada, em que o Flamengo saiu campeão. No segundo, inclusive, balançou a rede na final contra o São Paulo.