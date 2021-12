Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 02/12/2021 13:22

Rio - Em busca de nomes para reforçar o elenco para o ano que vem, o Flamengo teria interesse na contratação do meia Fernando Sobral, que defende o Ceará. O jogador, de 26 anos, é um dos destaques do Vozão na atual temporada. As informações são do canal "Paparazzo Rubro-negro".

Sobral é nascido no Rio de Janeiro, mas fez carreira atuando no futebol do Nordeste. Antes de chegar ao Ceará, ele atuou por clubes de menor investimento como: Guarany, de Sobral, Fluminense, de Feira, e Sampaio Corrêa. O jogador também teve uma rápida passagem pelo Atlético-GO.

Fernando Sobral vive grande fase com a camisa do Ceará nesta temporada, em que ele disputou 50 jogos, marcou dois gols e distribuiu duas assistências. O meia está no Vozão desde 2018 e tem um total de 133 partidas, sete gols e nove assistências.