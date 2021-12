Renato Gaúcho comandou o Flamengo por 38 jogos - Marcelo Cortes / Flamengo

Renato Gaúcho comandou o Flamengo por 38 jogosMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/12/2021 13:00

Demitido na segunda-feira após a perda da final da Libertadores para o Palmeiras, Renato Gaúcho enfim se pronunciou. Em uma postagem em seu perfil oficial no Instagram, o ex-treinador do Flamengo voltou a falar do sonho que tinha em treinar o clube e admitiu que não foi como ele esperava.

"Todos temos sonhos a serem conquistados e treinar o Flamengo era um dos meus. Conquistei não da forma que eu gostaria, porém, não faltaram garra e empenho para tentar sair com as conquistas que esperávamos", escreveu Renato em parte do texto.



O treinador ainda disse que seguirá com "carinho e admiração" pelo Flamengo e agradeceu a dirigentes, jogadores e torcedores.



Contratado para o lugar de Rogério Ceni, Renato Gaúcho deixou o Flamengo após 38 jogos, com 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 72,8%. Entretanto, não conseguiu nenhum título e foi muito criticado pelas atuações da equipe.