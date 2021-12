Marcelo Gallardo - Divulgação

Marcelo GallardoDivulgação

Publicado 02/12/2021 10:30

Rio - O nome de Marcelo Gallardo foi o primeiro ventilado pelo Flamengo para assumir o clube em 2022. No entanto, os valores do técnico argentino teria assustado a diretoria do clube carioca. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o comandante do River Plate teria pedido um salário superior ao das maiores estrelas do elenco rubro-negro: Gabigol e David Luiz.

O treinador argentino teria sinalizado com o pedido de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 28 milhões de reais) livres de impostos somente para ele por ano. Mensalmente daria algo em torno de R$ 2 milhões. O salário seria superior ao de Gabigol e de David Luiz, que tem os maiores rendimentos do elenco.

Além disso, Gallardo deseja três anos de contrato, com multa rescisória robusta. Caso, o Rubro-Negro decida demiti-lo após seis meses de contrato, o clube seria obrigado a assumir todo o restante do vínculo. Após essas exigências, o Flamengo teria desistido da contratação do comandante do River Plate.

Sem Gallardo, o Flamengo trabalha com outras opções. Carlos Carvalhal, do Braga, aparece como a principal alternativa, de acordo com o jornal português "Record". Além dele, Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, Gabriel Heinze, sem clube, Leonardo Jardim e Paulo Fonseca estariam também na lista. Ídolo da nação rubro-negra, Jorge Jesus é visto hoje como um sonho. As chances de retornar agora ao Brasil são bem pequenas.