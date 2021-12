Apresentador indica bicampeão da Libertadores para assumir o Flamengo: 'Bom, barato e estrategista' - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Apresentador indica bicampeão da Libertadores para assumir o Flamengo: 'Bom, barato e estrategista' Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 01/12/2021 19:51

Rio - O apresentador Edilson Silva, do programa "Os Donos da Bola", da Band, nesta quarta-feira, apontou o nome do treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, para assumir o comando do Flamengo em 2022. Por outro lado, o comentarista René Simões discordou da escolha e indicou o técnico Marcelo Gallardo, do River Plate.

"Se você me perguntar: quem você gostaria de ver como técnico do Flamengo? Eu, Edilson Silva, gostaria de ver o técnico do Palmeiras. Mais barato, mais perto e é tão capaz quanto tantos outros que a gente ouve falar. É bicampeão da Libertadores. O cara é estrategista, é bom, novo, é português. (…) Nós temos o técnico do Palmeiras como novidade no futebol brasileiro", disse o apresentador Edilson Silva no 'Os Donos da Bola'.

"Eu não vi essa novidade. Eu acho ele muito bom, mas não vi essa novidade. Eu o vi sendo um estrategista, como o Cuca é um estrategista também. Não o [Abel Ferreira] vejo como esse fenômeno todo, também não acho que ele seja o técnico para o Flamengo. Veria sim o [Marcelo] Gallardo como técnico do Flamengo. Acho um excelente nome, um cara que já revelou mais de 27 jogadores nesse período que passou no River Plate. Eu o vejo como um grande nome", disse o comentarista René Simões.