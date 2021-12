Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O torcida do Flamengo protagonizou um grande espetáculo no Maracanã na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, três dias depois da derrota para o Palmeiras na final da Libertadores, em Montevidéu. Os quase 50 mil presentes decidiram apoio a equipe depois do vice, atitude que surpreendeu alguns jogadores, entre eles o lateral-direito Matheuzinho, autor do segundo gol rubro-negro. No programa "Resenha de Craque", da FlaTV, ele exaltou os torcedores.

— Estava lindo. Desde a hora em que a equipe chegou, o Maracanã já estava praticamente lotado. A torcida cantou muito e me arrepiou inteiro. Isso porque, a gente sente a paixão do torcedor. Eles estavam lá nos incentivando e colocando a gente pra cima depois da derrota na final — disse o lateral de 21 anos, que alega também que o apoio fez toda a diferença para o triunfo da equipe.



— Particularmente, não esperava aquela reação da torcida, porque foi uma derrota muito dolorosa. Em tão pouco tempo, eles estarem lá nos apoiando me impactou muito. E acredito que mostramos isso dentro de campo ao brigar por toda a bola. A torcida tem total impacto dentro de campo — completou.

Um dos melhores em campo contra o Ceará, Matheuzinho corou a grande atuação com seu primeiro gol no Maracanã, em belo chute cruzado. Até então, seu único gol pelo Flamengo, aconteceu em finalização parecida, contra Chapecoense, na Arena Condá. O jovem lateral espera que muitos ainda estejam por vir.

— Sempre treinei muito essa batida cruzada. Até porque, me destacava desde a base pela facilidade em finalizar. Então, sempre procuro chegar batendo de primeira pra dificultar a vida do goleiro. E assim, acabei tendo a felicidade nessa última partida contra o Ceará. Estou muito feliz em marcar meu primeiro gol pelo Flamengo no Maraca, será o primeiro de muitos — explicou Matheuzinho.