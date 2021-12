Rodinei - Divulgação

RodineiDivulgação

Publicado 01/12/2021 19:37 | Atualizado 01/12/2021 19:51

Rio - O Flamengo tem em mãos uma proposta para vender o lateral-direito Rodinei. O Charlotte FC, dos Estados Unidos, ofereceu um valor ao Rubro-Negro para comprar o jogador e aguarda apenas a resposta para sacramentar o negócio. A diretoria do clube carioca vê com bons olhos a negociação.

O técnico do Charlotte FC é um velho conhecido de Rodinei, o espanhol Miguel Ángel Ramírez, com quem trabalhou no início da temporada enquanto estava emprestado ao Internacional. O treinador já entrou em contato com o lateral para convencê-lo a mudar de clube.

Como Rodinei é apenas a terceira opção para a lateral direita, atrás de Matheuzinho e Isla, a venda do jogador é um desejo antigo do clube. Além disso, ele tem contrato apenas até o fim do ano que vem e poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho de 2022, sem que o Flamengo receba qualquer compensação financeira.

Rodinei chegou ao Rubro-Negro em 2016, após passagem pela Ponte Preta, e teve muitas oportunidades como titular, mas convive há anos com muitas críticas da torcida. Na temporada passada, esteve emprestado ao Internacional e retornou apenas no início da atual. Até o momento, ele tem 175 jogos e nove gols pelo clube.