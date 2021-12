Filipe Luís - Alexandre Vidal/Flamengo

Filipe LuísAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/12/2021 15:40

Rio - Um dos grandes desafios do próximo técnico do Flamengo será trabalhar na renovação de um elenco multicampeão, pelo menos é o que pensa o jornalista José Trajano. Durante o programa UOL News Esporte, o comentarista fez observações sobre o futuro da equipe, deixando a entender que alguns o ciclo de alguns jogadores experiente está perto do fim, como Filipe Luís, Diego Alves e Everton Ribeiro.

— Todo elenco precisa de uma renovação. Por exemplo, o Filipe Luís não é um bom jogador? Excelente jogador, mas eu tenho a sensação que já deu. Se machuca muito, não consegue ter uma regularidade em jogos. O goleiro Diego, a mesma coisa. O Everton Ribeiro não é mais aquele Everton Ribeiro de 2019, apesar que o Tite acha — disse Trajano.

Outro que não chega a ter idade avançada e também recebeu críticas foi Rodrigo Caio. O zagueiro ainda tem 28 anos e é titular absoluta no Flamengo, mas as constantes lesões causam alguns questionamentos. Para o jornalista, a permanência do jogador precisa ser avaliada.

— O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo se livrou do Rafinha, não foi uma boa? Olha o que o Rafinha está fazendo no Grêmio, pensa bem. Então é necessário que algumas peças sejam trocadas. Agora, tem gente nova que também tem um problema físico atrás do outro, que é o caso do Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio é impressionante como ele frequenta o departamento médico, isso desde a época do São Paulo — opinou.