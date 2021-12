A taça que JJ ganhou pelo Mengão e Renato Gaúcho deixou escapar - Foto: Divulgação/Flamengo

A taça que JJ ganhou pelo Mengão e Renato Gaúcho deixou escaparFoto: Divulgação/Flamengo

Publicado 01/12/2021 10:07

Rio - O sonho da torcida do Flamengo em ver Jorge Jesus de volta ao clube pode estar perto de se concretizar. De acordo com o jornal "Record", de Portugal, Bruno Macedo, empresário do treinador, se reunirá com dirigentes rubro-negros nos próximos dias para discutir um possível retorno.

Macedo foi o responsável por negociar as idas de Jesus tanto para o Flamengo quanto para o Benfica. A conversa entre o empresário e os dirigentes não terá nenhum envolvimento formal, já que o Rubro-Negro ainda passará por eleições no próximo sábado.

Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até o meio de 2022. No entanto, segundo o veículo, o Mister passará por uma avaliação no fim do ano e pode deixar o clube português antes do previsto.

Na última terça-feira, Jorge Jesus teve seu nome gritado no Maracanã pela torcida do Flamengo, que o tem como favorito para substituir Renato Gaúcho.