Jorge foi campeão da Libertadores pelo PalmeirasDivulgação

Publicado 01/12/2021 16:43

Rio - O lateral Jorge, do Palmeiras, negou que tenha provocado o Flamengo, seu ex-clube, após a final da Libertadores em Montevidéu, no último sábado, dizendo que ganhou o título "em cima deles". Em entrevista ao "GE", o jogador disse que foi mal interpretado.

"Os jornalistas que me conhecem sabem como sempre me dei bem com todos, sempre solícito. Mas, da maneira como foi colocado, deixa margem pra interpretação negativa. Por que não falou que também fui lá abraçar cada um dos jogadores do Flamengo? Somos adversários, e não inimigos. Não me lembro muito bem, pois não parava de comemorar, mas acredito que alguém que estava por perto mencionou que eu fui ser campeão logo em cima deles", disse o lateral.

"Pode ser que falei em cima deles, mas me referindo ao clube onde fui formado. Tanta coisa mais séria pra focar e soltam uma coisa dessa sem sentido. Toda vez que chegava da Europa, ia lá no Ninho (do Urubu) abraçar os funcionários, amigos que deixei por lá, e levava camisa de presente, demonstrando gratidão e respeito por todo carinho", completou.

Jorge foi revelado pelo Flamengo e defendeu o clube entre 2014 e 2017, quando foi negociado com o Monaco. Antes de chegar ao Verdão, defendeu Porto, Santos e Basel.