Marcos Braz Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/12/2021 11:57

Bruno Viana não fica para 2022 Alexandre Vidal/Flamengo Rio - A passagem do zagueiro Bruno Viana pelo Flamengo está chegando ao fim. Com empréstimo apenas até o fim do ano, o defensor não ficará na Gávea e já desperta o interesse do do Almería, da Espanha.

O clube espanhol, inclusive, já se reuniu com representantes do jogador. A ideia é conseguir um empréstimo do atleta junto ao Braga, clube que possui seus direitos econômicos.

Bruno Viana chegou ao Flamengo no início do ano por empréstimo, mas não teve bom desempenho. Para comprá-lo ao fim do contrato, o Rubro-Negro teria que desembolsar 8 milhões de euros (cerca de 48 milhões de reais).