Andreas Pereira no aquecimento antes de a bola rolarMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/11/2021 20:04

Rio - Após perder a Libertadores para o Palmeiras no último sábado, o Flamengo se reencontrou com a torcida na noite desta terça-feira, na partida contra o Ceará, no Maracanã. Entre os protestos na arquibancada, houve ataques ao técnico Renato Gaúcho, demitido na última segunda, e à diretoria.

Além disso, vou possível ouvir o coro de "time sem vergonha" antes de a bola rolar. No entanto, após a entrada da equipe rubro-negra, o cenário mudou e houve apoio.

Já o "vilão" da final da Libertadores, Andreas Pereira, que falhou no segundo gol do Palmeiras, dividiu opiniões. O camisa 18 foi xingado por alguns torcedores, mas defendido por outros.