Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 30/11/2021 15:50

Rio - O comentarista Denílson, do "Jogo Aberto", da Band, revelou nesta terça-feira, o comportamento de Renato Gaúcho no Flamengo, que o mais surpreendeu negativamente. Além disso, o ex-jogador detalhou o trabalho do ex-treinador no comando do Rubro-negro.

"Não tinha clima pra ele. Depois dessa demissão a gente começa a ouvir algumas coisas que me surpreende. O relacionamento com os jogadores, a não presença nos treinamentos quando o time reserva treinava… Me surpreende esse tipo de comportamento. Acho que mesmo vencendo a Libertadores, ele não continuaria no Flamengo", disse o comentarista Denílson no Jogo Aberto, da Band.



"Quando então treinador do Grêmio, falou que um time de 200 milhões tinha obrigação de ganhar tudo, e aí ele dirige um time de 200 milhões e não consegue jogar. A gente pode colocar vários fatores, a ausência dos principais jogadores por lesão, questão física que conta bastante", concluiu.