Carol Portaluppi aparece vestindo a camisa do Flamengo - Reprodução

Carol Portaluppi aparece vestindo a camisa do FlamengoReprodução

Publicado 30/11/2021 14:12

Rio - As provocações dos jogadores do Palmeiras com o Flamengo seguem à todo vapor após a vitória na final da Libertadores, por 2 a 1, no último sábado, em Montevidéu. Nesta terça-feira, o atacante Dudu alfinetou Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Gaúcho, que foi demitido pelo Flamengo após perder a decisão.

“Sempre treinamos bastante e deixamos os outros falarem. O foco era no campo. Uns falavam que seria 2 a 0, outro que já era campeão, outro que já tava com o pacote do Mundial comprado… A filha do ex-treinador já estava pronta para o Mundial. Se ela quiser vender mais barato para mim eu compro o pacote dela”, brincou Dudu em entrevista ao "Jogo Aberto".

“A gente tava bem tranquilo e focado no jogo. A gente sabe que eles têm qualidade, que jogam um futebol bonito, mas nós temos nossos méritos, nossos jogadores, nossos méritos e um plano de jogar, seja contra o Flamengo, Atlético-MG ou São Paulo”, revelou o ídolo palmeirense.

As duas equipes voltam a campo na noite desta terça-feira. O Flamengo, já sem Renato Gaúcho, encara o Ceará no Maracanã, enquanto o Palmeiras visita o Cuiabá.