Galvão Bueno Foto: Reprodução/Rede Globo

Publicado 30/11/2021 11:29

Rio - O narrador da Rede Globo e apresentador do SporTV, Galvão Bueno, abordou no programa "Bem, Amigos!", a rejeição que o Flamengo vem despertando no torcedor dos clubes rivais. Na opinião de Galvão isso é algo novo, preocupante e que foi visto na decisão da Libertadores de 2021.

"Flamengo sempre foi o time de maior torcida do Brasil, mas eu nunca vi tantas manifestações de gozações… Será que o Flamengo, o mais querido, não é mais tão querido assim? Onde foi o erro no caminho? Todo mundo que não é Flamengo torce contra o Flamengo. É preciso uma análise sobre isso. Flamengo sempre teve mais torcida, mas há uma manifestação por conta da vitória do Palmeiras. Será que não existe uma rejeição ao Flamengo? É algo que eu jamais tinha visto", disse.

Presente no programa, o ex-jogador do Flamengo e atual comentarista da Globo, Júnior, afirmou que isso é reflexo de uma postura elitista das últimas gestões do clube carioca.

"Flamengo é um clube popular. Essas classes menos favorecidas deixaram de ter a possibilidade de ver seu time jogar. Dá a impressão que o Flamengo deixou de ser popular e foi elitizado. Esse tipo de comportamento faz com que as pessoas não aceitem isso. Me parece que tem alguma coisa a ver com a soberba, a presunção vem acompanhada de queda. É preciso ter atitudes um pouco mais populares sobre o seu torcedor", disse.