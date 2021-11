Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

Rodolfo LandimMarcelo Cortes

Publicado 30/11/2021 10:19

Rio - O Flamengo vive dias de incerteza após a perda da final da Libertadores. A reformulação no elenco para 2022 pode afetar inclusive jogadores titulares que fazem parte do elenco desde o vitorioso ano de 2019. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", ao menos cinco medalhões podem deixar o Rubro-Negro ao fim da temporada.

Segundo o portal, titulares como Diego Alves e Filipe Luís vem sendo contestados por parte dos dirigentes do Flamengo. Os jogadores renovaram seus contratos até o fim do ano que vem, porém, existe questionamentos e há quem defenda o fim das suas passagens vitoriosas pelo clube carioca.

Além deles, outros nomes bastante badalados podem deixar o clube. Um deles é Diego Ribas. No Flamengo desde 2016, o veterano não é titular, mas é um dos grandes medalhões do elenco. O meia também renovou com o Rubro-Negro até o fim do ano que vem, mas sua queda de rendimento vem gerando insatisfação.

Outro atleta que pode ser negociado é o meia-atacante Vitinho. Contratado com pompa em 2018, o jogador, de 28 anos, nunca conseguir ganhar os corações dos torcedores do Flamengo. Após uma evolução no meio da temporada, o atleta voltou a ser criticado e pode ser emprestado no ano que vem.

Por último, os zagueiros Gustavo Henrique e Léo Pereira. Contratado com peso de titulares em 2020, os defensores jamais se firmaram no Flamengo. No entanto da reta final da temporada, os problemas defensivos do clube carioca se intensificaram em jogos em que os dois estiveram presentes. Com isso, a permanência da dupla em 2022 não é certa.