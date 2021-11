Gabigol comemora o gol de empate na final da Libertadores - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/11/2021 09:30 | Atualizado 30/11/2021 14:16

Rio - O Flamengo planeja reformulação dentro e fora de campo para 2022. No entanto, o Rubro-Negro pode acabar vendo jogadores que não deseja se desfazer saindo do elenco no ano que vem. De acordo com informações do portal "90 min", alguns clubes importantes do futebol inglês podem fazer uma oferta pelo atacante Gabigol.

Segundo o site, a lista de interessados tem o Newcastle, novo rico do futebol europeu, West Ham, Arsenal, Everton e Aston Villa. O valor da negociação, de acordo com informações do portal, poderia chegar a 30 milhões de libras (R$ 224 milhões).

Gabigol, de 25 anos, é um dos principais ídolos dos torcedores do Flamengo. Apesar da derrota na final da Libertadores, o atacante foi artilheiro da competição e também eleito o melhor jogador do torneio.