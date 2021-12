Marcelo Gallardo - AFP

Publicado 30/11/2021 15:48 | Atualizado 30/11/2021 15:49

Rio - A negociação entre Flamengo e Marcelo Gallardo não é oficial, mas segundo informações da "ESPN", da Argentina, uma transferência para o futebol brasileiro estaria sendo vista com bons olhos pelo técnico. De acordo com o canal, o River Plate admite a possibilidade de perder o treinador para o Rubro-Negro.

No entanto, o fato de ter uma relação muito forte com o River Plate tem feito o técnico pensar bem se vale a pena trocar o clube argentino por outra equipe do mesmo continente. Após a conquista do Campeonato Argentino, Gallardo falou em tom de despedida do clube argentino.



"É a primeira vez, em um momento de ansiedade e de análise, porque exige muito esforço. Acho que mereço a possibilidade de me repensar porque é preciso muita energia para continuar. Agora vou analisar, repensar. Além da reflexão que se pode fazer, qualquer que seja a decisão, será muito difícil de tomar. Não sei se vai ser a mais difícil, desportivamente falando. Passamos por muitas situações… Mas pessoalmente, sim, pode ser a mais difícil da minha vida", disse.

Pelo River Plate, o ex-jogador já fez história como técnico. Ao todo, são 13 títulos em sete anos comandando o clube argentino. Os principais foram as Libertadores conquistadas em 2015 e 2018. Além disso, Gallardo venceu três Recopas Sul-Americanas, três Copas da Argentina, duas Supercopas do país e um Campeonato Argentino.