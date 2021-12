Flamengo x Ceará - MaracaNÃ - 30-11-2021-6 - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo x Ceará - MaracaNÃ - 30-11-2021-6Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/11/2021 22:01

Rio - O Atlético-MG terá que esperar mais um pouco para comemorar o título de campeão brasileiro. Diante de mais de 46 mil pessoas na noite desta terça-feira, o Flamengo venceu o Ceará por 2 a 1 no Maracanã em reencontro com a torcida após a perda da Libertadores para o Palmeiras e adiou a comemoração dos mineiros, que seria campeão caso o time de Maurício Souza não somasse três pontos. Gabigol e Matheuzinho fizeram os gols do Rubro-Negro, enquanto Rick fez para os nordestinos.

Empurrado pela torcida após protestos antes de a bola rolar, o Flamengo iniciou o jogo embalado e marcando o Ceará sob pressão em seu campo. Logo aos 2 minutos. Diego Ribas roubou a bola na desatenção de Fabinho e tocou para Gabigol tirar do goleiro João Ricardo e abrir o placar no Maracanã.

Gostando cada vez mais do jogo, o time de Maurício Souza não parou de buscar o gol ao longo do primeiro tempo e até chegou a marcar o segundo. Após linda troca de passes do time rubro-negro, Andreas Pereira, que dividiu a opiniões de torcedores no Maracanã por conta da falha na final da Libertadores, encontrou Bruno Henrique sozinho para marcar, mas o camisa 27 estava adiantada.

Já no fim, o Flamengo teve outra grande chance de ampliar o placar. Matheuzinho fez lindo cruzamento e encontrou Gabigol livre para cabecear, mas a bola explodiu no travessão e o Rubro-Negro terminou a primeira etapa com a vantagem mínima.

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo continuou dominando o campo de ataque, mas encontrou dificuldades para encaixar a última bola. A primeira boa chegada veio somente aos 16 minutos, mas Andreas deu passe muito longo e viu Bruno Henrique parar no goleiro João Ricardo.

Sem ser eficiente, o Flamengo acabou punido. Yony González fez boa jogada pelo lado direito e chutou cruzado, o goleiro Hugo Souza deu rebote e Rick apareceu na pequena área para conferir e deixar tudo igual no placar.

O gol de empate parece ter sido uma injeção para o Flamengo voltar à partida. O Rubro-Negro conseguiu criar outras chances de perigo e chegou ao segundo gol com Matheuzinho, que pegou rebote após dividida de Bruno Henrique e soltou uma bomba para o fundo das redes para garantir a vitória.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 70 pontos e ainda mantém chances mínimas de conquistar o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro volta a campo na próxima sexta-feira, às 20h, contra o Sport, em jogo atrasado da 35ª rodada.

FLAMENGO 2 X 1 CEARÁ

Estádio: Maracanã

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Público: 46.481 pagantes (47.862 presentes)

Renda: R$ 1.488.265

FLAMENGO: Diego Alves (Hugo Souza), Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira (Bruno Viana) e Ramon (Renê); Thiago Maia, Diego (Arrascaeta) e Andreas Pereira; Everton Ribeiro (Michael), Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Maurício Souza.

CEARÁ: João Ricardo, Igor (Aírton), Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral (Cléber), Fabinho (Marlon), Kelvyn (Rick), Lima (Jorginho) e Mendoza; Yony González. Técnico: Tiago Nunes.

Gols: FLA: Gabigol (2' do 1ºT) e Matheuzinho (34' do 2ºT); CEA: Rick (26' do 2ºT)

Cartões amarelos: Gabigol, Ramon, Bruno Henrique, Gustavo Henrique e Everton Ribeiro (FLA); Lima (CEA)