Publicado 30/11/2021 16:51

Rio - Considerado o principal alvo do Flamengo para 2022, o técnico Marcelo Gallardo não irá dirigir a seleção uruguaia. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Wilmar Valdez, considera irreal a pedida salarial do treinador: US$ 7 milhões (R$ 39,2 milhões, pela cotação atual) por ano. Com isso, as negociações foram encerradas.

Segundo o portal, Marcelo Gallardo teria um acerto verbal com a associação uruguaia. Haveria até um consenso sobre um contrato com validade até junho de 2026, ou seja, a até a Copa do Mundo que será organizada por Estados Unidos, México e Canadá. Porém, o comportamento do técnico nos últimos dias teria irritado Wilmar Valdez. A tendência é que o dirigente intensifique as conversas com Diego Aguirre, técnico do Internacional.

Treinador do River há sete anos, Gallardo falou em tom de despedida após conquistar o título do Campeonato Argentino na última semana. "É a primeira vez que meu contrato termina (sem renovar). Dei tudo a este clube até hoje. Acho que mereço a possibilidade de pensar. Agora vou analisar, repensar. O clube não merecia minha cabeça em outro lugar", afirmou.

Pelo River Plate, o ex-jogador já fez história como técnico. Ao todo, são 13 títulos em sete anos comandando o clube argentino. Os principais foram as Libertadores conquistadas em 2015 e 2018. Além disso, Gallardo venceu três Recopas Sul-Americanas, três Copas da Argentina, duas Supercopas do país e um Campeonato Argentino.