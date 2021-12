Sormani destaca possível retorno de Jorge Jesus ao Flamengo: 'Não teria o mesmo desempenho' - Foto: Reprodução/Bate-Bola Debate

Sormani destaca possível retorno de Jorge Jesus ao Flamengo: 'Não teria o mesmo desempenho' Foto: Reprodução/Bate-Bola Debate

Publicado 30/11/2021 16:27

Rio - O jornalista Fábio Sormani, da "ESPN", destacou nesta terça-feira, que o possível retorno de Jorge Jesus ao comando do Flamengo, "não teria o mesmo desempenho". Por outro lado, ressalta a importância do próximo técnico rubro-negro ter "tranquilidade" para trabalhar em 2022.

"Vamos pegar o Flamengo dos últimos 6 meses do Jesus, não era o mesmo Flamengo, ele teve dificuldade no Campeonato Carioca. Aquele campeonato carioca (2020), ele conseguiu a façanha de perder a taça rio pro Fluminense, o Flamengo não tinha o mesmo desempenho até a conquista da Libertadores. Eu acho que pro bem do Flamengo, tinha que trazer o Jorge Jesus. Para cair esse mito e dar mais tranquilidade para o técnico que for trabalhar lá dentro", disse o jornalista Fábio Sormani na ESPN.



Nesta terça, sob o comando do técnico interino Maurício Souza, o Flamengo enfrenta o Ceará, às 20h, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a segunda colocação e soma 67 pontos na tabela do torneio nacional.