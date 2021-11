Andreas Pereira - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/11/2021 14:02

Rio - Após a falha decisiva na partida contra o Palmeiras, o meia Andreas Pereira prometeu reconquistar os torcedores do Flamengo. Em seu perfil oficial no Twitter, o jornalista Mauro Cezar Pereira deu uma dica de como o jogador pode convencer os torcedores do seu valor após o erro na final da Libertadores.

"Se quiser mesmo reconquistar a torcida, Andreas Pereira deveria mandar seu agente ir a Manchester para negociar a extensão do contrato até dezembro de 2022 em condições bem favoráveis ao Flamengo. Se iria abrir mão de grana ou não, problema dele", afirmou.

Mauro Cezar Pereira relembrou que até o fim do contrato com o clube, o meia só poderá conquistar o título do Carioca com a camisa do Flamengo.

"Por que emprestado até meados de 2022, poderá ganhar só Estadual e, dependendo do desfecho de 2021, a Supercopa. É nada perto da falha inadmissível que cometeu. Já se convencer os 2 clubes a ficar até o final do ano que vem, talvez consiga a oportunidade de se redimir. Talvez", disse.