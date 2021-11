Jorge Jesus - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Jorge JesusGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 30/11/2021 12:35

Rio - Favorito pelos torcedores do Flamengo para assumir o clube carioca em 2021, Jorge Jesus não vem sendo ventilado pelo clube carioca. De acordo com informações da "ESPN", a diretoria do clube carioca tem um motivo para não colocar o Mister como uma das possibilidades para a próxima temporada.

O Flamengo teria receio que um retorno não tão positivo do técnico possa manchar a história construída pelo comandante no Rubro-Negro em 2019. Jorge Jesus é visto como alguém que revolucionou o futebol dentro do Flamengo com o seu método de trabalho e conquistou muitos títulos pelo clube carioca.

O técnico tem contrato com o Benfica até o meio do ano que vem. Apesar da pressão, Jorge Jesus deverá continuar no clube português até o fim da temporada. Ficaria inviável para o Flamengo aguardá-lo até o meio de 2022. No entanto, uma queda na fase de grupos da Liga dos Campeões pode fazer com que o término da relação entre Benfica e Jorge Jesus seja antecipada. O jornal português 'Correio da Manhã' publicou uma informação de que o Mister poderia deixar o clube no meio do ano.

Por ora, os favoritos para assumir o Flamengo seriam dois argentinos. A mídia argentina afirmou que o clube carioca tem Marcelo Gallardo, atual técnico do River Plate, como prioridade. Além dele, o nome de Gabriel Heinze aparece como "Plano B" no clube carioca.