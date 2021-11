Marcelo Gallardo - Divulgação

Marcelo GallardoDivulgação

Publicado 30/11/2021 10:00 | Atualizado 30/11/2021 13:35

Rio - O Flamengo tem a contratação de Marcelo Gallardo como prioridade para 2022. No entanto, o Rubro-Negro já teria um "Plano B" ao comandante do River Plate. E de acordo com informações do portal espanhol "Fichajes.net", a segunda opção do Rubro-Negro também é um técnico nascido na Argentina.

Trata-se de Gabriel Heinze, ex-jogador da seleção argentina, que comandou o Vélez Sarsfield e o Argentinos Juniors. O jovem treinador está desempregado, desde que deixou o comando do Atlanta United, dos Estados Unidos, em julho. O técnico já foi ventilado como alvo do Palmeiras, antes da chegada de Abel Ferreira.

O Flamengo irá buscar um técnico estrangeiro para comandar a equipe carioca, após a saída de Renato Gaúcho. Nas últimas partidas da temporada, o Rubro-Negro será dirigido pelo auxiliar Mauricio Souza.