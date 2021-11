Vidal pode ficar livre para tomar 'cafezinho' com Marcos Braz em janeiro - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/11/2021 10:45

Rio - Considerado um dos nomes mais respeitados dentro do Flamengo, o vice de futebol Marcos Braz não tem permanência garantida em 2022. De acordo com informações do jornal "O Globo", alguns dos vice-presidentes ligados a Rodolfo Landim são favoráveis a uma maior profissionalização do futebol do carioca.

A publicação afirma que a continuidade de Braz é interessante para o atual presidente, favorito a reeleição na eleição do próximo fim de semana. Porém, a contratação de um executivo que reúna boa atuação no mercado com gestão de elenco ou de um técnico que faça esse papel, como foi Jorge Jesus, vem sendo ventilada.

Uma saída do dirigente na gestão de Landim seria uma surpresa muito grande. No mês passado, Marcos Braz chegou a ser convidado para permanecer no cargo, mesmo em caso de derrota da atual gestão. O convite foi feito por Marco Aurélio Assef, nome mais forte da oposição, de acordo com informações da "ESPN".

De acordo com informações do portal da emissora, Marcos Braz apoia a reeleição de Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, mas é visto como uma figura que caminha por todas as alas políticas do clube carioca.