A taça que JJ ganhou pelo Mengão e Renato Gaúcho deixou escaparFoto: Divulgação/Flamengo

Rio - O nome de Jorge Jesus realmente mexe com os torcedores do Flamengo. Em enquete do Jornal O Dia sobre quem deve assumir o comando do clube carioca em 2022, o português foi o escolhido com 49% dos votos. Campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2019, o Mister deixou o Rubro-Negro no ano seguinte e tem contrato com o Benfica até o meio do ano que vem.

Principal alvo da diretoria do Flamengo, Marcelo Gallardo vem logo em seguida. O técnico do River Plate aparece com 30%. O Rubro-Negro tentará convencer o supercampeão argentino de deixar o clube de Buenos Aires, que dirige há sete anos, para assumir um desafio no Brasil.

Velhos conhecidos do torcedor rubro-negro, Abel Braga e Dorival Júnior foram os técnicos mais citados após Jesus e Gallardo. O técnico campeão da Libertadores de 2006 teve a preferência de 7%, enquanto o ex-técnico do Rubro-Negro em 2018 teve 5% dos votos.

Outros nomes estrangeiros ventilados, Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, e os portugueses Carlos Carvalhal e André Villas-Boas receberam 3% dos votos dos torcedores do Flamengo na enquete.