Renato Gaúcho Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 29/11/2021 19:47

Rio - A passagem de Renato Gaúcho pelo Flamengo chegou ao fim nesta segunda-feira após quatro meses. De acordo com o site "Globo Esporte", a gota d'água para a diretoria rubro-negra definir a saída do treinador após a final da Libertadores foi ele não ter comparecido a um treino da equipe em Porto Alegre quatro dias antes da decisão. A permanência seria difícil mesmo em caso de título.

O treino em questão, ao qual Renato não compareceu, contou apenas com jogadores titulares que foram poupados no jogo contra o Grêmio. Eles realizaram uma atividade durante o dia, enquanto os reservas enfrentaram o time gaúcho à noite.

A ausência de Renato em treinos não era novidade nos bastidores do Flamengo. Ainda segundo o portal, era normal o treinador "se dar folga" quando os titulares da equipe ganhavam descanso e não compareciam ao Ninho do Urubu, o que não foi bem recebido internamente.

Com a demissão do treinador, Maurício Souza é quem comandará o Flamengo até o fim do Brasileirão.