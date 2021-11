Renato Gaúcho - AFP

29/11/2021

Após perder Copa do Brasil, Libertadores da América e ficar bem longe do título do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho não resistiu à pressão e acabou sendo demitido do Flamengo na tarde desta segunda-feira (29).



Com isso, a mídia portuguesa já repercutiu a demissão do treinador, que foi bastante criticado pelos portugueses ao ser comprado com o técnico Jorge Jesus, atualmente no Benfica.

"Esse é o mesmo que disse que teria o mesmo êxito de Jorge Jesus se tivesse uma equipe avaliada em 200 milhões?", disse um internauta do site A Bola, de Portugal.

"Novidade? Treinador brasileiro é amador, conta-se pelos dedos da mão quantos técnicos brasileiros têm cursos de UEFA PRO", comentou outro perfil.

Pelo Flamengo, Renato Gaúcho alcançou 72,8% de aproveitamento, com 25 vitórias e cinco derrotas em 38 partidas. O time carioca anunciou que Maurício Souza será o técnico substituto.

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (30), diante do Ceará, no Maracanã, às 20 horas (horário de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.