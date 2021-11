Renato Gaucho no Flamengo Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaucho no Flamengo Foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 29/11/2021 17:36

Marcelo Salles comandou Flamengo contra Fortaleza, Corinthians, Fluminense e CSA ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO Rio - Com a perda da Libertadores e o iminente título do Atlético-MG no Brasileirão, o Flamengo já começa a se planejar para 2022. Após demitir o técnico Renato Gaúcho nesta segunda-feira, o clube também decidiu desligar o auxiliar Marcello Salles, o Fera.

Fera trabalhou na comissão de Andrade na conquista do título Brasileiro de 2009 e também trabalhou com Abel Braga e Jorge Jesus. Foi demitido pelo Flamengo em 2020, mas voltou ao clube após a chegada de Renato Gaúcho.

A tendência é que a barca do Flamengo para 2022 aumento nos próximos dias. Há chances de mais demissões no departamento de futebol e também no departamento médico, bastante questionado ao longo da temporada.