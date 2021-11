Michael perdeu grande chance na final da Libertadores - Alexandre Vidal/Flamengo

Michael perdeu grande chance na final da LibertadoresAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 29/11/2021 15:50

Rio - Michael foi apontado pelo comentarista Chico Lang como principal culpado pela derrota do Flamengo para o Palmeiras na final da Libertadores, no último sábado, em Montevidéu. Durante o programa "Mesa Redonda", da TV Gazeta, o jornalista destacou a oportunidade clara perdida pelo camisa 19 no fim do tempo regulamentar.

“O culpado pela derrota foi o Michael. Todo mundo tá passando pano na cabeça dele. A grande chance estava no pé dele para acabar o jogo e ele chutou para fora. Fazer gol em time perna de pau é fácil, quero ver ter tranquilidade para fazer gol do título”, disse Chico.

Após a chance desperdiçada por Michael, a decisão da Libertadores terminou empatada em 1 a 1 e foi para a prorrogação. Deyverson marcou o segundo gol alviverde e garantiu o título para o time paulista.