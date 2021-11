Flamengo foi superado pelo Palmeiras na Libertadores - AFP

Publicado 29/11/2021 14:25

Rio - Neto apontou a soberba pelo lado do Flamengo como principal fator que incentivou o Palmeiras a vencer a final da Libertadores, no último sábado. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta segunda-feira, o apresentador disse que faltou respeito com o Verdão em alguns momentos.

"A soberba está incluída no torcedor. Aqueles que falaram que, quando a gente fala que a soberba do torcedor fez com que o Palmeiras fizesse o que fez de uma maneira forte, com trabalho, com Gustavo Scarpa de lateral esquerdo. [Para] Quem fala que quem pensa assim é escroto, escroto é o que fizeram com o porco lá no Rio de Janeiro, o que fizeram em faltar com respeito à Sociedade Esportiva Palmeiras, o que fizeram lá no Uruguai. Escroto é o Landim, presidente do Flamengo, dar uma entrevista na Rádio Bandeirantes antes da final dizendo que não sabia se o Renato Gaúcho ia ficar ou não", declarou.

"Escroto é maltratar o futebol brasileiro, como o Flamengo vem fazendo há um bom tempo. Não eram a favor da máscara, jogaram com hospital de campanha, queriam ser mandantes, queriam ganhar tudo", completou.