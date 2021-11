Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 29/11/2021 10:50

Rio - O Flamengo segue atento a movimentação nas categorias de base e fechou com mais um reforço. O atacante norte-americano Matheus Lucas, de 16 anos, vai fazer parte das categorias inferiores do clube carioca no ano que vem. O jovem estava no Cedar Stars Academy. dos Estados Unidos. As informações são do "Flazoeiro".

Nascido nos Estados Unidos, o jogador tem dupla nacionalidade, já que seus pais são brasileiros. Matheus atua como centroavante e também como ponta esquerda. De acordo com informações do "Flazoeiro", o atleta tem excelente finalização e é bastante veloz.

Mesmo sem ter contrato assinado, o atacante poderá fazer sua estreia pelo Flamengo nesta terça-feira, contra o Grêmio, às 11H, no CT Alfredo Gottardi.