Gabigol - AFP

GabigolAFP

Publicado 28/11/2021 18:35

Rio - O atacante Gabigol, do Flamengo, comentou sobre a artilharia e troféu de melhor jogador da Libertadores, onde marcou 11 gols e fez quatro assistências, no último domingo, após a derrota para o Palmeiras. Por outro lado, o jogador comemorou as conquistas individuais, mas ressaltou que "trocaria tudo pelo título".

"Feliz por ser artilheiro mais uma vez e ganhar melhor do campeonato, mas se fôssemos campeões, seria muito melhor. Claro que é incrível disputar uma competição como essa, com grandes jogadores, grandes times e poder ser o melhor, mas trocaria tudo isso pelo título do campeonato", disse o atacante Gabigol após a partida do Flamengo contra o Palmeiras.



"Queria agradecer. Fiquei muito feliz, pena que não veio com o título de campeão. Seria perfeito ser artilheiro, melhor jogador e campeão. Trocaria os dois pelo título. Queria agradecer pelo carinho, apoio e dizer que vamos trabalhar para voltar aqui mais vezes", completou.



Na próxima terça (30), o Flamengo volta a encarar o Campeonato Brasileiro e enfrenta o Ceará, no Maracanã, às 20h, pela 36ª rodada da competição. Na tabela do torneio, o Rubro-negro ocupa a vice-liderança e soma 67 pontos.