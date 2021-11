Palmeiras conquistou a Libertadores - AFP

Publicado 28/11/2021 17:31

Rio - Revelado na base do Flamengo, o lateral-esquerdo Jorge, que faz parte do elenco do Palmeiras, comemorou o título do clube paulista. No entanto, a cria admitiu o gosto especial e ironizou o ex-clube no vestiário após a conquista da Libertadores em Montevidéu.

Após a partida, o atleta chegou comemorando bastante no vestiário do clube paulista. "Eu cheguei para ser campeão logo em cima deles", disse o jogador, que não participou da final da Libertadores, em Montevidéu.

Revelado pelo Flamengo, Jorge foi vendido ao Monaco em 2017. O jogador não se firmou no clube francês e foi emprestado ao Porto, ao Santos e ao Basel. Em 2021, foi contratado pelo Palmeiras e até o momento fez apenas sete jogos pelo Alviverde.