Arão foi hostilizado por jogadores do Palmeiras - Reprodução

Arão foi hostilizado por jogadores do PalmeirasReprodução

Publicado 28/11/2021 10:47

Rio - Os jogadores do Palmeiras não esqueceram de William Arão, do Flamengo, na hora da comemoração do tricampeonato da Libertadores conquistado em cima do Rubro-Negro neste sábado. O volante havia 'cantado' vitória antes da hora no programa de Benjamin Back, no SBT.