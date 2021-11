Renato Gaúcho - AFP

Publicado 28/11/2021 10:00

Rio - A derrota para o Palmeiras pode ter sido a última partida de Renato Gaúcho como técnico do Flamengo. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a pressão sobre o treinador é enorme e existe a possibilidade da diretoria optar pela saída do comandante, antes mesmo do fim do Brasileirão.

Bastante criticado pelo seu trabalho no Flamengo, Renato Gaúcho dificilmente teria o seu contrato, que se encerra no fim de dezembro, renovado, mesmo caso o Rubro-Negro conquistasse a Libertadores. A irregularidade da equipe no Brasileirão e a eliminação na Copa do Brasil já haviam pressionado o técnico.



A decisão da diretoria do Flamengo será tomada na volta ao Rio de Janeiro. O clube carioca tem mais quatro jogos até o fim do Brasileiro e a conquista do torneio é quase impossível. O Flamengo volta a jogar na próxima terça-feira contra o Ceará, no Maracanã.