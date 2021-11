Diego Alves tomou gol em bola defensável no primeiro tempo da final - AFP

Diego Alves tomou gol em bola defensável no primeiro tempo da finalAFP

Publicado 27/11/2021 20:56

Rio - A tristeza pela derrota por 2 a 1 na final da Libertadores é geral entre os jogadores do Flamengo. O goleiro Diego Alves transpareceu o sentimento depois do vice para o Palmeiras continental, mas prega cabeça erguida e quer evitar caça às bruxas no elenco depois da falha de Diego Alves que resultou no gol do título alviverde.

— São detalhes, né. Perder desse jeito dói bastante. Foi um grande jogo, quase não demos chances ao Palmeiras. Eles no estilo deles, a gente no nosso. Não era o dia, não era para ser. A tristeza é grande. Daqui para fora não tem de ter culpado e nada. Foi difícil. Parabenizar o Palmeiras. A gente vai se levantar. Ano que vem tem mais — analisou o goleiro.

Sem o troféu, a delegação rubro-negra volta na madrugada deste sábado (27) para domingo ao Rio de Janeiro. A esperada festa do título na Avenida Presidente Vargas dará lugar à tristeza e cobrança da torcida, sobretudo ao técnico Renato Gaúcho.

Ainda com chances matemáticas de ser campeão brasileiro, ainda que mínimas, o Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (30), para enfrentar o Ceará, às 20h, no Maracanã. Depois, fará mais três jogos para encerrar a temporada frustrante.