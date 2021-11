Felipe Melo com a taça da Libertadores - AFP

Publicado 27/11/2021 20:11

Rio - Felipe Melo entrou no fim da prorrogação, mas ainda assim teve tempo de marcar seu nome na decisão da Libertadores. Após o fim da partida que selou o título do Palmeiras, o volante provocou Willian Arão, jogador do Flamengo. "Senhor Arão, vocês vão ganhar de 2 a 0 em seu sonho. Respeita a nossa história", disparou.

A declaração de Felipe Melo foi porque o volante do Flamengo afirmou que o clube carioca seria campeão da Libertadores e venceria a final por 2 a 0. "Eu acho que nós ganhamos de 2 a 0", disse Willian Arão, na última segunda-feira em participação no programa "Arena SBT".

Dentro de campo, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 2 a 1 na prorrogação. Raphael Veiga abriu o placar, Gabigol deixou tudo igual para o Flamengo e Deyverson fez o gol do título dos paulistas.