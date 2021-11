Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 27/11/2021 15:36

Rio - Quase todo rubro-negro sabe de cor a escalação ideal do Flamengo, que entrará em campo neste sábado (27), contra o Palmeiras, às 17h, pela final da Libertadores. O time que pode fazer história, no entanto, praticamente não atuou junto: foram apenas nove minutos.

A única oportunidade que Renato teve para escalar o elenco completo foi no dia 29 de setembro, contra o Barcelona-EQU, em Guayaquil, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O teste, no entanto, durou pouco, já que David Luiz saiu lesionado pouco depois do apito inicial.

Desde aquele dia, as lesões vinham assolando o Rubro-Negro e impediram novas partidas do "onze ideal". Com a força-tarefa para recuperar os lesionados, sobretudo Arrascaeta, o Renato Gaúcho terá time completo novamente justamente na decisão continental.

O Flamengo está escalado para a partida com Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique.