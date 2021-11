Torcedores do Flamengo na chegada ao Aeroporto do Galeão nesta sexta-feira(19). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Torcedores do Flamengo na chegada ao Aeroporto do Galeão nesta sexta-feira(19).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 27/11/2021 15:29

Rio - Todos os 13 mil ingressos destinados exclusivamente à torcida do Flamengo para a final da Libertadores, neste sábado, às 17h, em Montevidéu, foram vendidos. Em maioria nas ruas uruguaias, os rubro-negros também devem estar em maior número no Estádio Centenário, já que palmeirenses deixaram de comprar cerca de 6 mil bilhetes. A informação é do site 'ge'.

Além das cargas exclusivas de cada torcida, atrás dos gols, há também os ingressos disponíveis para os setores centrais do estádio, que podem ser comprado por qualquer torcedor. Os rubro-negros ficarão na Tribuna Colombes, enquanto os alviverdes estarão na Tribuna Amsterdam.

A Conmebol e o governo uruguaio disponibilizaram a 100% da capacidade do Centenário para a decisão, mas nem todos os 60 mil lugares estarão ocupadas. Uma das explicações é o alto custo da viagem e dos ingressos — o mais barato vale R$ 1.100.