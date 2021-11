Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

27/11/2021

Rio - A posição de goleiro é considerada uma das mais carentes do elenco do Flamengo e existe a possibilidade do clube carioca buscar um reforço para o setor em 2022. Um dos nomes que acabou sendo ventilado no Rubro-Negro foi o do goleiro, João Paulo, do Santos. O presidente do Peixe, Andrés Rueda abordou o possível interesse do clube carioca no atleta para a próxima temporada.

Apesar de afirmar que o jogador é uma das "estrelas" do elenco santista, o mandatário afirmou que o atleta não é inegociável. O Flamengo, no entanto, não teria feito qualquer contato pelo goleiro.

"Santos não foi procurado pelo Flamengo sobre jogador nenhum. João Paulo é uma estrela nossa, muito querido. Mas não temos jogador inegociável. Chegando nas condições que achamos interessante, ninguém é inegociável", afirmou em entrevista à "Rádio Bandeirantes".

No momento, João Paulo possui contrato com o Santos até 2025. O goleiro, de 26 anos, atuou em 51 partidas pelo clube paulista na temporada.