Rede GloboReprodução de internet

Publicado 27/11/2021 13:14

Rio - Flamengo e Palmeiras decidem a final da Libertadores neste sábado, em Montevidéu. A partida não será transmitida pela Rede Globo, porém, um dos comentarista da emissora se manifestou de forma favorável ao clube carioca. Ídolo da torcida rubro-negra, Júnior publicou uma foto de 2019 em que aparece abraçado a Gabigol, após a conquista em Lima contra o River Plate.

"Que essa alegria possa novamente ser revivida como em 2019 ! Vamos com tudo Mengão", publicou o ex-jogador do Flamengo em seu perfil oficial no Instagram.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam em Montevidéu neste sábado. As duas equipes vão em busca do seu terceiro título da competição. O Rubro-Negro pode ser campeão de forma invicta pela primeira vez na história.