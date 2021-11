Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 27/11/2021 13:09 | Atualizado 27/11/2021 13:24

Rio - O meia João Gomes, de 20 anos, virou notícia no jornal inglês "The Sun". No entanto, não foi porque algum clube europeu deseja a sua contratação. Tudo ocorreu porque o jovem do Flamengo acabou se descuidando e postando uma imagem em que aparecem suas partes íntimas durante a partida entre o clube carioca e o Corinthians, pelo Brasileiro.

João Gomes Reprodução

O jogador que participou do duelo que aconteceu no último dia 17, acabou se descuidando e postou uma foto em que aparece uma parte íntima do seu corpo. Os comentários nas redes sociais explodiram. "Páscoa chegou cedo", brincou um seguidor. "Primeiro o vídeo do Paquetá tocando punheta, agora essa foto do João Gomes, acho que o Flamengo virou o time do sexo", comentou outro rapaz. "Chocada demais com essa imagem na minha tl", disparou uma internauta.

O Flamengo entra em campo neste sábado pela decisão da Libertadores contra o Palmeiras, em Montevidéu. João Gomes deverá ficar como opção no banco de reservas do clube carioca.