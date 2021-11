Delegação do Flamengo chegará ao Rio após derrota no Uruguai - Alexandre Vidal

Publicado 27/11/2021 21:10 | Atualizado 27/11/2021 21:12

Rio - O Aeroporto do Galeão emitiu um comunicado para os torcedores do Flamengo, neste sábado, após a derrota para o Palmeiras, na final da Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai, sobre o desembarque do Rubro-negro. Na publicação, o aeroporto divulgou que o elenco rubro-negro não vai passar pelo terminal de passageiros.

"O RIOgaleão informa que o desembarque do Flamengo será pelo Terminal de Cargas. O time NÃO vai passar pelo terminal de passageiros. Se você tem voo saindo do #RIOgaleão neste domingo (28/11), atenção ao possível fluxo intenso dos arredores", informou o aeroporto do Galeão, em suas redes sociais.



Quando retornar ao Brasil, o Flamengo encara o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, às 20h, no Maracanã, pela 36ª rodada da competição. Na tabela do torneio, o Rubro-negro ocupa a vice-liderança e soma 67 pontos.