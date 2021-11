Renato Gaúcho ao lado de Arão - AFP

Publicado 27/11/2021 20:53

Rio - Revelado pela base do Flamengo, o meia Yuri César se manifestou nas redes sociais, após a derrota para o Palmeiras. O jovem, de 21 anos, alfinetou o técnico Renato Gaúcho e publicou no seu Twitter: "Quem muito quer, estuda pra ter", escreveu.

A postagem do jogador faz referência a alguns comentários do técnico do Flamengo que já chegou a ironizar alguns técnicos que são estudiosos do esporte. Renato Gaúcho tem a imagem de "boleiro" e não de um grande "professor do esporte".



Yuri César foi revelado pelo Flamengo, defendeu o Fortaleza em 2020 e se destacou. Na mesma temporada, o jovem acabou se transferindo para o Al Ahli, dos Emirados Árabes.