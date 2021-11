Gabigol comemora o gol de empate na final da Libertadores - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/11/2021 18:55

Artilheiro da Libertadores pela segunda vez em três anos, Gabigol chegou a mais uma marca importante. Ao balançar a rede contra o Palmeiras, o camisa 9 do Flamengo tornou-se o primeiro jogador a fazer 11 gols em uma mesma edição da competição neste século.

Em 2019, quando o Rubro-Negro conquistou o bicampeonato, Gabigol marcou 9 vezes, inclusive os dois gols do título sobre o River Plate. E ao fazer novamente em uma final, o atacante tornou-se o nono jogador brasileiro a chegar a três gols em decisões.

De quebra, Gabigol chegou a 103 gols e igualou Evaristo e Alfredinho na lista de maiores artilheiros da história do clube, chegando à 18ª posição na história. No Século XXI, no entanto, ele está isolado em primeiro, seguido de muito longe por Bruno Henrique (76).