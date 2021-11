Gabigol comemora o gol de empate na final da Libertadores - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/11/2021 21:37

Rio - Eleito melhor jogador da Libertadores, Gabigol nem sequer esboçou um sorriso pelo prêmio, afinal, o Flamengo perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras na final, em Montevidéu. Na entrevista coletiva após o jogo, o atacante falou sobre a sensação de ser vice primeira vez pelo Rubro-Negro.

— Para ser sincero, eu nem lembrava mais como é perder um título. Dói muito — comentou o jogador depois da partida.

Até então, Gabigol havia vencido todas as decisões com a camisa do Flamengo: uma Libertadores, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Cariocas. Neste sábado (27), no entanto, deu Palmeiras na fina da Libertadores.

Além de melhor jogado do torneio, Gabriel também foi artilheiro, com 11 gols.