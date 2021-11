Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 27/11/2021 21:56 | Atualizado 27/11/2021 21:58

Rio - Apesar da derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, na Libertadores, Renato Gaúcho ainda vê pontos positivos em seu trabalho no comando do Flamengo. Na entrevista coletiva após a partida, o treinador criticou a cultura brasileira de não valorizar o segundo lugar nas competições.

— Infelizmente, no Brasil, só é bom quem ganha. Hoje, se o Flamengo ganha, estariam falando sobre a minha renovação. Já estou acostumado com isso no Brasil — analisou Renato.

Quando ainda treinava o Grêmio, Renato minimizou as atuações as conquistas rubro-negras sob comando de Jorge Jesus por causa do alto investimento em jogadores. Com elenco ainda mais caro, o treinador deve terminar a temporada sem nenhum título. Desta vez, ele minimizou o gasto da diretoria.

— Todos os clubes procuram fazer investimento e, dentro disso, buscar os títulos. Esse grupo é um grupo vencedor. Infelizmente nessas últimas competições não conseguimos dar títulos ao nosso torcedor. Mas é um grupo vencedor que tem que dar sequência — disse o treinador.